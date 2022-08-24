Симферополь, , 21:51 — REGNUM Российский футбольный союз давно необходимо принудить к патриотизму, и включить в РФС крымские футбольные клубы. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Степан Кискин.

Футбольные болельщики Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я приветствую создание Лиги Содружества как позитивный, патриотический и объединяющий фактор. Однако считаю это решение недостаточным и половинчатым, так как Крым — это неотъемлемая часть России, а значит давным-давно необходимо было принудить РФС к патриотизму и включить крымские команды в свой состав. Хватит всем пресмыкаться перед Западом, перед его санкциями и деньгами, пришло время достоинства, сплоченности и побед», — подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа на форуме «Содружество» в Евпатории было объявлено о создании Лиги Содружества, в которую войдут команды из ДНР, ЛНР, Крыма, Севастополя, Абхазии, Южной Осетии, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Что касается возможности включения крымских клубов в ФНЛ, то решение РФС и Минспорта РФ обещают принять по итогам аудита, который намерена провести рабочая группа.