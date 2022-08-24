24 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 23:17 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена 24 августа по случаю так называемого «дня независимости» объявит о выделении еще $3 миллиардов на снабжение киевского режима оружием, а также сообщит о переходе к долгосрочной стратегии после того, как спустя шесть месяцев Вашингтону не удалось нарушить ход специальной военной операции России.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В прошлом американские пожертвования Киеву включали оружие, военное оборудование и медикаменты. Согласно информации Associated Press, новый пакет будет направлен на укрепление инфраструктуры безопасности киевского режима.

При этом данное объявление следует всего через несколько недель после того, как Пентагон направил Киеву крупнейший на сегодняшний день пакет помощи ценой в $1 млрд, включающий высокомобильные ракетных систем (HIMARS) и, среди прочего, десятки тысяч боеприпасов.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Мы вложили миллиарды в обучение афганских военных, и посмотрите, чем это обернулось. Байден вложил немало средств в Киев без какой-либо отчетности. Должен быть либо план, либо никакого финансирования, а пока, похоже, у нас плана нет», — негодует rockdude49.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы испытываем трудности, а он продолжает отправлять миллиарды на другую сторону планеты, где он помог спровоцировать конфликт. Что именно Киев имеет против Байдена? Киев заставляет Байден без колебаний отправлять миллиарды. Тем временем наши граждане всё еще находятся в ловушке в Афганистане и уже больше года просят, чтобы их вывезли», — осуждает TwoIfBySea423.

«Кто-нибудь, заберите чековую книжку у мистера Картофельная Голова. Эти расходы не одобрены налогоплательщиками», — подчеркивает if_jills_a_doctor_im_socrates.

«Правительство призывает людей жертвовать 11 долларов в месяц на поддержку погибших и тяжелораненых солдат, сотрудников служб быстрого реагирования и правоохранительных органов США. В это же время наше правительство выделяет Киеву 3 миллиарда долларов», — сравнивает southofnowhere.

«Эти 3 миллиарда могли бы пойти на обустройство южной границы. Но ладно, это всего лишь деньги. Они растут на деревьях здесь, в США», — иронизирует ada273.

«Так где же Байден берет эти деньги? Я думал, что это Конгресс выделяет средства. С каких пор президент раздает миллиарды долларов наших налогоплательщиков без их участия? Кто-нибудь, пожалуйста, поправьте меня, если я ошибаюсь», — недоумевает NJBChicago.

«Деньги растут на деревьях и оказываются в карманах демократов. Все знают это», — отвечает DenWiggen.

Деньги Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР

«США пора сказать «хватит» и потратить часть наших налогов на решение собственных проблем. Миграционный кризис, безопасность в школах, снижение насилия на улицах», — перечисляет 🇺🇸TooFarGone🇺🇸а.

«Четыре года Трампа, и мы не увидели никаких серьезных проблем. Тем временем демократы кричали, что Трамп начнет войну и что он нестабилен. А теперь посмотрите, сколько бедствий создал Байден всего за 18 месяцев», — пишет HarryBaals404.

«Конечно, они будут продолжать финансировать Киев. Так они получают откаты от оборонных подрядчиков», — объясняет yooperweirdo.

Ранее член палаты представителей Конгресса США Лорен Бойберт от Республиканской партии заявил, что военная помощь Соединенных Штатов Америки киевскому режиму по большей части является не средством поддержки, а мошенничеством. Так политик прокомментировала сюжет, который вышел на телеканале CBS, где сообщалось, что лишь 30% военной помощи Запада доходит до киевского режима.

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