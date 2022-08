24 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 23:18 — REGNUM Новость о том, что супруга спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси осудили за вождение в нетрезвом виде, повлекшее ДТП с пострадавшими, привлекла внимание американских интернет-пользователей. Данное разбирательство также спровоцировало негодование некоторых американцев, которые заподозрили Пелоси в неправомерном использовании своих связей ради помощи супругу, а также в том, что семья политиков отделалась от тюрьмы деньгами.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Суд обязал Пола Пелоси выплатить $4,9 тыс. компенсации пострадавшему и $1723 судебных издержек. Помимо этого, он был приговорён к пяти суткам ареста, однако суд списал ему два дня за хорошее поведение, а оставшиеся сутки ареста были заменены общественными работами. Помимо общественных работ Пол пройдет испытательный срок длительностью в три года и прослушает трехмесячный курс о вреде вождения в пьяном виде.

Пол Пелоси. (сс) Presidenza della Repubblica

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Рost.

«Они легко отделались за счет денег, которые они украли у налогоплательщиков», — пишет Ed Gobbo.

«Еще один пример того, как богатые или знаменитые люди обходят систему», — указывает Farmer Jerry.

«Если бы мне пришлось вернуться домой к Нэнси, я бы тоже подвыпил в баре…» — шутит Liberalism Dies.

«Я не понимаю. Если ты пьян, можно нанять лимузин. Нанять водителя. Нанять Uber… Заставьте его в качестве испытательного срока собирать мусор на обочине шоссе», — советует art1tsmith.

«Это позор, если она останется на посту. Это запятнает всю палату представителей», — негодует Freedom Ryder.

«Она поэтому полетела на Тайвань? Чтобы отвлечься от дурной славы на родине?» — спрашивает Mick275.

«Хорошо быть привилегированным белым мужчиной! Можно совершать сделки с акциями на фоне внутренней информации, не являться в суд, где судья-демократ объявляет его виновным и дает 1 день испытательного срока. Пришлите ему шофера и лимузин. Из-за таких людей я разочаровываюсь в нашей стране», — жалуется Himilya.

«Как стыдно за Нэнси. Надеюсь, он извинился перед своей семьей за тот позор, который он им принес», — комментирует TheraP.

«Чушь! Нет никаких оснований для смягчения наказания Полу Пелоси. Судья должен был бросить в него чертову книгу. Политиков, членов их семей, знаменитостей, спортивных икон и т.д. давно пора наказывать так же, как и тех, у кого нет денег. И точка. (Я демократ, так что не надо набрасываться на меня, потому что вы думаете, что я нападаю на демократов. Все они должны нести ответственность по одним и тем же стандартам закона)», — подчеркивает Once Upon in Time in America.

Закон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Что не так с этими негодяями? У них куча денег — заплати 500 долларов за Uber. Сколько раз наш обычный гражданин ехал в бар, выпивал слишком много и уезжал на Uber? Я часто пользуюсь Uber, и я вижу огромное количество машин, «оставленных у бара». Разве не предполагается, что это лучшее и умнейшее решение? Если у обычного человека есть возможность принять правильное решение, то значит и у этих политиков есть такая возможность», — осуждает Zed Mac.

Напомним, 82-летний Пол Пелоси был задержан за езду в нетрезвом виде 28 мая после ДТП с участием Porsche супруга Нэнси Пелоси и автомобиля Jeep. Никто из участников аварии серьёзно не пострадал, но Пелоси был обвинён по двум пунктам — ДТП, повлекшее травмы, и вождение в нетрезвом виде, приведшее к травмам.