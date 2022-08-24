Москва, , 21:40 — REGNUM Все меры социальной поддержки населения в Москве будут сохранены. Об этом 24 августа заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, речи о том, чтобы сократить или урезать меры поддержки не идёт.

«Мы не собираемся ни в коем случае что-либо уменьшать, урезать. Вся социальная помощь, вся система социальной поддержки в Москве будет сохранена», — сказал Собянин.

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