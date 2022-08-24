Велико-Тырново, , 21:59 — REGNUM В районе населенного пункта Стражица Великотырновской области на севере Болгарии произошло землетрясение магнитудой 3,3. Об этом 24 августа сообщает софийская информационная служба News. bg.

Землетрясение Zeml.info

Как утверждают представители Болгарской академии наук (БАН), подземный толчок был зарегистрирован в горной местности на глубине 110 км. Информации о жертвах и разрушениях нет.

На месте происшествия работает специальная комиссия БАН.

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