Челябинск, 24 августа, 2022, 21:32 — ИА Регнум. В Челябинской области двое граждан задержаны за распространение листовок, дискредитирующих использование Вооружённых сил России. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Их поймали сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из УФСБ. В Карабаше молодой человек изготовил листовки и разложил их в почтовые ящики, а также оставил на лестничных клетках. А в Кыштыме некий мужчина разместил информационные листы с противозаконными надписями в общественном месте.

Всего сотрудники органов внутренних дел изъяли 60 листовок. Задержанным грозят штрафы в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.