Вашингтон, , 21:32 — REGNUM Поставки вооружения киевскому режиму в рамках очередного пакета помощи подчеркивают решимость США на длительную поддержку ВСУ, заявил 24 августа журналистам представитель Пентагона.

Пентагон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, это объявление символизирует начало заключения договоров на дополнительные поставки оружия Киеву.

«Это начало процесса заключения контрактов на поставку дополнительных приоритетных мощностей [бывш. УССР] в среднем и долгосрочном периоде», — заявил представитель Пентагона.

При этом он отметил, что речь идёт о «многолетних вложениях» в укрепление вооруженных сил киевского режима.

Кроме того, было указано, что суммарный объем военной помощи Киеву с января 2021 года составил $13,5 млрд.

Уточняется, что в новый пакет военной помощи США войдут шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, 245 тыс. 155-мм гаубичных снарядов, 65 тыс. выстрелов для 120-мм минометов, контрбатарейные радары U24, системы борьбы с БПЛА Vampire, ракеты с лазерными головками наведения, а также финансирование обучения боевиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Небензя показал СБ ООН макет «Лепестка» — оружия бандеровцев против детей