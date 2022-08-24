Вашингтон, 24 августа, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Поставки вооружения киевскому режиму в рамках очередного пакета помощи подчеркивают решимость США на длительную поддержку ВСУ, заявил 24 августа журналистам представитель Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

По его словам, это объявление символизирует начало заключения договоров на дополнительные поставки оружия Киеву.

«Это начало процесса заключения контрактов на поставку дополнительных приоритетных мощностей [киевскому режиму] в среднем и долгосрочном периоде», — заявил представитель Пентагона.

При этом он отметил, что речь идёт о «многолетних вложениях» в укрепление вооруженных сил киевского режима.

Кроме того, было указано, что суммарный объем военной помощи Киеву с января 2021 года составил $13,5 млрд.

Уточняется, что в новый пакет военной помощи США войдут шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, 245 тыс. 155-мм гаубичных снарядов, 65 тыс. выстрелов для 120-мм минометов, контрбатарейные радары U24, системы борьбы с БПЛА Vampire, ракеты с лазерными головками наведения, а также финансирование обучения боевиков.