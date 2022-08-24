Москва, 24 августа, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Москва полностью готова к началу нового учебного года. Об этом 24 августа заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

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«Пять тысяч зданий детсадов и школ готовы к приему детишек. Наводится последний лоск», — сказал Собянин.

По его словам, к 1 сентября в столице построено свыше двух десятков новых детских садов и школ. При этом общее количество учащихся городской системы образования составляет порядка 1,6 млн детей.