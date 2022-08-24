Москва, 24 августа, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Писатель Захар Прилепин прокомментировал исследование ИА REGNUM о том, как молодёжные лидеры мнений встретили новости о проведении СВО. Он опубликовал серию постов на эту тему в своём телеграм-канале 24 августа.

Zapravdu.org Захар Прилепин

Прилепин подчеркнул, что давно говорил о необходимости обратить внимание на «чудовищную реакцию» деятелей культуры и шоу-бизнеса на начало СВО. «Все эти полгода мне периодически говорят: «Да прекрати ты, за нас Басков, Машков, Лепс и Шаман, не надо драматизировать». Ну вот Регнум взял и сосчитал, как это выглядит в конкретных цифрах среди реальных «лидеров мнений»… По ощущениям и по моим весьма трезвым представлениям — так и есть», — считает писатель.

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Напомним, что спустя полгода с начала СВО ИА REGNUM провело независимое исследование реакции молодёжных инфлюенсеров на начало конфликта России и киевского режима. В рамках проекта изучили позицию 300 блогеров, журналистов, деятелей культуры и спорта — СВО поддержали 10,3% (31 человек), против СВО высказались 42% (126 человек), промолчали 39,7% (119 человек), а 8% (24 человека) выразили двойственную позицию.