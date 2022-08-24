Санкт-Петербург, , 21:29 — REGNUM С 24 по 27 августа в Санкт-Петербурге проходит финал Всероссийского проекта «Я познаю Россию. Прогулки по стране» Российского движения школьников. Его участниками стали 260 ребят из всех регионов страны — победители конкурса «Большая прогулка» и проекта «Школьный музей».

Ладожское озеро Дарья Антонова, ИА REGNUM

На протяжении 2021-2022 учебного года в рамках Всероссийского конкурса «Большая прогулка» более 1 600 команд проходили образовательный курс и разрабатывали туристские продукты по своему региону в соответствии с одной из номинаций: «Лучшая аудиоэкскурсия», «Лучшая видеоэкскурсия», «Лучший маршрутный лист». Победителями конкурса стали 25 команд, представивших самые креативные и яркие разработки.

Участниками Всероссийского проекта «Школьный музей» стали более 1 000 команд со всей страны. Они представляли проекты собственных школьных и цифровых музеев, разрабатывали мероприятия, интерактивные форматы и многое другое. Победителями стали 25 команд, чья музейная деятельность была отмечена экспертным советом проекта.

«Конкурсы «Большая прогулка» и «Школьный музей» объединили неравнодушных ребят, которые готовы по-настоящему увлеченно рассказывать о культурных, исторических и природных объектах нашей Родины. За последний год количество участников краеведческих проектов увеличилось более чем в 2 раза. Наши активисты поднимаются на вулканы, рассказывают о путешествиях в собственных блогах, создают качественные туристские проекты, помогают в уборке памятников культурного и исторического наследия и создают музейные пространства в своих школах. Они точно знают, как называется самый кошачий город, где находится стеклянная бухта и какая трамвайная ветка самая короткая в России. Главная задача Российского движения школьников — поддерживать инициативы ребят, помогать претворять в жизнь их самые интересные и актуальные проекты», — комментирует исполнительный директор Российского движения школьников Марина Мокшина.

«Друзья, мы очень рады видеть вас в Санкт — Петербурге. Город очень большой и многоликий, и я надеюсь, что это не последнее ваше путешествие к нам в гости. Я желаю, чтобы это мероприятие Российского движения школьников стало для вас не просто развлекательным. Вы вернётесь в свои регионы и станете распространять среди сверстников свои проекты и полученные знания. Все те умения и навыки, которые вы получите в ходе финальной части Всероссийского проекта «Я познаю Россию. Прогулки по стране», безусловно, пригодятся в жизни. Ловите каждый момент, впитывайте полезную информацию и успехов вам», — сказал в своём приветственном слове Пётр Кузьмин , начальник отдела воспитания и дополнительного образования Комитета по образованию правительства Санкт Петербурга.

«От имени старейшей в России организации - Русского географического общества - позвольте поприветствовать вас в городе Петра Первого и проводить в добрый и увлекательный путь по красотам города и Ленинградской области. Желаю вам удачи, но не только в предстоящем круизе, но и на жизненном пути», — напутствовал ребят Константин Мицкус , директор Департамента Исполнительной дирекции Русского географического общества (Штаб-квартира в Санкт-Петербурге).

Главным мероприятием программы станет круиз по Ладожскому озеру, в ходе которого ребятам удастся пообщаться с представителями Русского географического общества, ведущими экспертами в сфере проектной, туристической и музейной деятельности России.