Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, увеличивающий с 5% до 20% показатель, определяющий право гражданина на получение ежемесячной накопительной пенсии или всех пенсионных накоплений единовременно, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 25 августа.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы инициативы отмечают, что пенсионная реформа 2018 года не затронула накопительные пенсии. Таким образом, возраст для назначения накопительной пенсии остался прежним — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. В 2022 году такое право возникает у женщин 1967 года рождения.

По действующему законодательству, накопительная пенсия назначается застрахованным лицам, если размер накопительной пенсии составляет более 5% по отношению к сумме размера страховой пенсии по старости и размера накопительной пенсии, рассчитанных на день назначения накопительной пенсии. В том случае, если этот показатель составляет 5% и менее застрахованные лица могут получить накопления средств в виде единовременной выплаты.

В ЛДПР отметили, что механизм определения права застрахованного лица на определенный вид выплаты за счет средств пенсионных накоплений остался неизменным, в связи с чем в настоящее время органам ПФР необходимо произвести виртуальный расчет размера страховой пенсии на дату обращения застрахованного лица за выплатой пенсионных накоплений. В то же время фактический размер страховой пенсии по старости, назначенной гражданину при достижении соответствующего пенсионного возраста, будет отличаться от расчетной величины и, возможно, был бы достаточным для приобретения права на единовременную выплату средств пенсионных накоплений.

Авторы законопроекта считают, что при действующем правовом регулировании в большинстве случаев за счет средств пенсионных накоплений будет устанавливаться накопительная пенсия, размер которой может составлять незначительную величину, в том числе, принимая во внимание сохранение действующей с 2014 заморозки накопительной пенсии.