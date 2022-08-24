Москва, 24 августа, 2022, 21:23 — ИА Регнум. Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метрополитена целиком заработает в первой половине 2023 года. Об этом 24 августа заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Станция метро «Новаторская». БКЛ. Москва

«До конца года все основные работы будут проведены. В 2023 году в первом полугодии мы запустим БКЛ целиком. Она создаст не только связи между различными округами и районами, но и разгрузит центральную часть радиальных направлений», — сказал Собянин.

По его словам, запуск БКЛ существенно изменит качество столичного метро, поскольку она позволит еще больше расширить доступность этого вида транспорта за счет создания дополнительных радиальных направлений.