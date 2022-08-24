Боржоми, Грузия, 25 августа, 2022, 00:55 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил об уменьшении темпов распространения лесных пожаров в Боржомском муниципалитете, сообщает 24 августа грузинский телеканал «Мтавари архи».

Police.ge Тушение пожара в Боржомском лесу

Гомелаури сказал, что пожарным удалось по сравнению с предыдущими днями уменьшить темпы распространения огня. Однако при этом, отметил министр, сегодня пожары были зафиксированы уже на новых территориях. Гомелаури заявил, что окончательно потушить пожар сейчас невозможно, так как эффективной борьбе с огнём сильно мешает погода. По словам министра, в данный момент нет угрозы селу Ацкури, так как туда переброшено необходимое количество пожарных машин. Глава МВД отметил огромную роль, которую в тушении пожара играют вертолёты.

Напомним, что пожар в Боржомском лесу длится уже шестой день. В настоящее время огонь уже перекинулся и на Ахалцихский лес.