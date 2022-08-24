Вашингтон, , 21:17 — REGNUM Исламская Республика Иран согласилась пойти на ряд уступок в переговорах по восстановлению ядерной сделки, что позволило сторонам сильнее приблизиться к соглашению. Об этом сегодня, 24 августа, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Кирби, Иран действительно пошёл на ряд уступок в ходе переговорного процесса по ядерной сделке. Эти уступки позволили переговорам продвинутся.

«На данный момент мы ближе к соглашению, чем пару недель назад», — отметил Кирби.

Напомним, что посредником в переговорах по восстановлению ядерной сделки фактически является Евросоюз. Иран направил свои соображения относительно условий восстановления сделки, отмененной американской стороной при республиканском президенте США Дональде Трампе. В Евросоюзе назвали иранские предложения разумными и передали их США.

Ранее сегодня Госдеп США заявил, что изучил иранские соображения и направил письменный ответ на них Евросоюзу, для передачи Ирану.