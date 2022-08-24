Москва, 24 августа, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Инфляция в России по состоянию на 22 августа замедлилась до 14,60% в годовом выражении с 14,87% неделей ранее. Соответствующие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за неделю с 16 по 22 августа снизились в среднем на 0,15%, а инфляция с начала года замедлилась до 10,56%. При этом недельная дефляция в России фиксируется уже седьмую неделю подряд.

В Минэкономразвития отмечают, что на отчётной неделе снижение цен было зафиксировано во всех секторах потребительского рынка. При этом основной вклад в дефляцию по-прежнему вносило удешевление продовольственных товаров за счёт увеличения темпов снижения цен на фрукты и овощи. Цены на продовольствие в целом за неделю снизились на 0,34%, а без учёта плодоовощной продукции — выросли на 0,9%.

В сегменте непродовольственных товаров зафиксирована дефляция — цены снизились на 0,04% после роста на 0,02% неделей ранее. При этом ускорилось снижение цен на электро- и бытовые приборы, строительные материалы. Цены на легковые автомобили практически не изменились.

В секторе регулируемых и туристических услуг снижение цен продолжилось и составило 0,06% после 0,19% неделей ранее, что произошло за счёт удешевления авиабилетов и санаторно-оздоровительных услуг.