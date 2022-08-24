Черкесск, , 21:12 — REGNUM В Карачаево-Черкесии создан центр для развития талантливой молодежи. Он откроет свои двери перед воспитанниками уже 1 сентября 2022 года. Задачей центра станет выявление талантливых детей, поддержка и развитие их способностей, сообщил 24 августа глава республики Рашид Темрезов в своем телеграм-канале, отвечая на вопросы жителей региона в ходе открытого чата.

Реформа системы дополнительного образования

Как отметил Темрезов, попасть в центр может каждый ребенок на основе конкурсного отбора. Режим работы образовательного учреждения будет круглогодичным. Для работы со способными детьми будут приглашены лучшие педагоги региона, преподаватели ведущих вузов, члены спортивных федераций, представители культурных и досуговых центров республики, а также специалисты в других областях знаний.