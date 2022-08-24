Черкесск, 24 августа, 2022, 21:12 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии создан центр для развития талантливой молодежи. Он откроет свои двери перед воспитанниками уже 1 сентября 2022 года. Задачей центра станет выявление талантливых детей, поддержка и развитие их способностей, сообщил 24 августа глава республики Рашид Темрезов в своем телеграм-канале, отвечая на вопросы жителей региона в ходе открытого чата.

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Как отметил Темрезов, попасть в центр может каждый ребенок на основе конкурсного отбора. Режим работы образовательного учреждения будет круглогодичным. Для работы со способными детьми будут приглашены лучшие педагоги региона, преподаватели ведущих вузов, члены спортивных федераций, представители культурных и досуговых центров республики, а также специалисты в других областях знаний.

«На конкурсной основе туда может попасть каждый талантливый ребёнок для углублённой подготовки по самым разным востребованным направлениям. Здесь будут готовить ребят для участия в олимпиадах и конкурсах», — написал глава региона Рашид Темрезов.