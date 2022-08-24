Нью-Йорк, США, , 21:18 — REGNUM Бандеровские боевики применяют мины «Лепесток» в расчёте на то, что на них подорвутся мирные жители освобождённых в ходе спецопераций территорий, заявил 24 августа на заседании СБ ООН российский постпред Василий Небензя.

Мина «Лепесток» Василий Иванов © ИА REGNUM

Показав присутствующим учебный макет «Лепестка», российский дипломат сказал, что такие мины бандеровцы «сотнями разбрасывают в Донбассе на освобождённых российской армией территориях», попадают мины и на территорию РФ.

Он указал на то, что эти мины бандеровцы разбрасывают в городах и сёлах «далеко в тылу», так что оружие это представляет угрозу «вовсе не для солдат».

Василий Небензя «Нет, они специально рассчитаны на мирных жителей, в особенности на детей, которые рискуют наступить или из любопытства взять в руки такую «игрушку».

Постпред РФ напомнил, что только на территории ДНР насчитывается 47 случаев подрыва на минах «Лепесток». Жители Донбасса прекрасно видят это отношение бандеровцев и их киевского руководства.

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