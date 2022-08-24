Нью-Йорк, США, 24 августа, 2022, 21:18 — ИА Регнум. Бандеровские боевики применяют мины «Лепесток» в расчёте на то, что на них подорвутся мирные жители освобождённых в ходе спецоперации территорий, заявил 24 августа на заседании СБ ООН российский постпред Василий Небензя.

Василий Иванов ИА REGNUM Мина «Лепесток»

Показав присутствующим учебный макет «Лепестка», российский дипломат сказал, что такие мины бандеровцы «сотнями разбрасывают в Донбассе на освобождённых российской армией территориях», попадают мины и на территорию РФ.

Он указал на то, что эти мины бандеровцы разбрасывают в городах и сёлах «далеко в тылу», так что оружие это представляет угрозу «вовсе не для солдат».

Василий Небензя «Нет, они специально рассчитаны на мирных жителей, в особенности на детей, которые рискуют наступить или из любопытства взять в руки такую «игрушку».

Постпред РФ напомнил, что только на территории ДНР насчитывается 47 случаев подрыва на минах «Лепесток». Жители Донбасса прекрасно видят это отношение бандеровцев и их киевского руководства.