Архангельск, 24 августа, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский сравнил действия ВСУ в Донбассе с бомбардировками фашистов в период Великой Отечественной войны.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«В это время, в 20:30 24 августа 1942 года началась первая и самая сильная бомбардировка Архангельска […] Крыши над головой лишились 116 семей. Погибли 54 человека […] Бить прицельно по безоружным и беззащитным людям — так ведут себя только фашисты. Так снова происходит — в Донбассе. Как 80 лет назад. Тот, кто это делает, пропускал уроки истории, в противном случае мог бы понимать, кто победит», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти увеличили размер выплаты участникам спецоперации.