Тегеран, , 21:23 — REGNUM Тегеран не связан с объектами, против которых были направлены удары США в Сирии, заявил 24 августа представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канаани, сообщает Reuters.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Накануне Вооружённые силы США нанесли авиаудары в сирийском Дейр-эз-Зоре, целями которых были заявлены объекты инфраструктуры, якобы связанные с иранским Корпусом стражей исламской революции.

«Атака США на сирийскую инфраструктуру и людей является нарушением суверенитета и территориальной целостности Сирии. Объекты, по которым был нанесен удар, не имеют никакого отношения к Исламской Республике», — заявил Канаани.

Ранее центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что авиаудары были нанесены с целью «защиты американского персонала» от атак, аналогичных той, котором подверглась 15 и 22 августа военная база Ат-Танф. При этом был подчёркнут якобы «соразмерный» характер ударов с целью «ограничения риска эскалации и сведения к минимуму риска жертв».

Американское ведомство указало, что США не стремятся к обострению конфликта в Сирии, но будут принимать все необходимые меры для «защиты американского народа».

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