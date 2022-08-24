Донецк, , 20:59 — REGNUM Что дальше? Ответ на этот вопрос всех нас волнует более всего. Очевидно, что спецоперация России послужит началом строительства нового миропорядка, построенного на справедливости и равноправии. Что делать дальше? На связи Георгий Балаков — его статья «Дни старого миропорядка сочтены — Россия построит новый» достойна самого пристального вашего внимания.

СВО в Донбассе Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Важно вспомнить, что победа на Курской дуге 23 августа 1943 года дала мощнейший импульс советской армии в победе над нацистами. Но знали ли наши воины тогда, что их потомкам придётся вновь сойтись в схватке с фашизмом, дабы ранить в его мягкое инфернальное брюхо? Что ж, новая битва стартовала.

Мы бросили вызов не киевскому режиму, не Западу даже, а тотальной несправедливости и фальши, которые давно уже завладели миром. Мы показали и доказали, что нельзя безнаказанно 8 лет обстреливать Донбасс. И это не новая история — неслучаен экскурс в историю: — ведь именно Запад воспитал, вскормил гитлеризм. История повторяется. И её наконец-то нужно закончить!

А дальше? Что дальше? Мы обязаны явить миру справедливость. И начинать необходимо с самих себя.