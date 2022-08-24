Махачкала, 24 августа, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Дагестан и Самарская область станут ближе — из Махачкалы в Самару возобновятся авиаперевозки пассажиров. Их будет осуществлять компания Nordwind на самолетах Boeing 737-800.

Sergey Kustov Самолеты Nordwind

Ранее в Самару уже запускались авиарейсы, но другой компанией — «ЮВТ Аэро», которая проработала на этом направлении не более двух месяцев, пишет «Молодежь Дагестана».

Авиарейсы по маршруту «Махачкала — Самара» стартуют 10 сентября. Время в пути составит 2 часа 25 минут. Перелеты будут выполняться два раза в неделю — по средам и субботам. Вылет из аэропорта столицы Дагестана по расписанию в 04:55, прибытие в Самару — в 08:20 по местному времени. Обратный рейс будет отправляться из Самары — в 02:40 по местному времени, в Махачкале самолет приземлится в 03:55 (мск).