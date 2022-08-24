Москва, , 20:57 — REGNUM Запад отказывается принимать к своему сведению доводы, которые приводит Россия и не хочет замечать неудобных ему вещей относительно того, что происходит на территории бывш. УССР. Об этом 24 августа сообщил заместитель постоянного российского представителя при ООН Дмитрий Полянский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Запорожская АЭС Npp.zp.ua

«Доказывать можно что-то тому, кто хочет слушать и воспринимать. Но наши бывшие западные партнеры не хотят слушать, они хотят называть черное белым», — сказал Полянский.

В качестве примера он привел обстрелы Запорожской атомной электростанции, которые осуществляют киевские войска. Российские дипломаты в ООН неоднократно предлагали представителям западных стран изучить доказательства, что огонь по объекту ведут именно подконтрольные Киеву боевики, однако те отказывались.

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