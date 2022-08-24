Челябинск, 24 августа, 2022, 20:55 — ИА Регнум. олицейские и сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в хищении денежных средств, предназначавшихся одной из спортивных школ. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по Челябинской области.

Publicdomainpictures.net Наручники

Следственно-оперативные мероприятия проводились одновременно в Свердловской, Кемеровской и Челябинской областях в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбуждённого ранее. По подозрению были задержаны четыре человека. Сумма похищенного превысила миллион рублей.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. За совершение преступления им грозит десять лет колонии.