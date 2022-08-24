Кабул, , 20:56 — REGNUM Итак, доклад предоставлен группой американских законодателей во главе с конгрессменом-республиканцем Майклом Макколом в годовщину вывода американских войск из Афганистана. И его сейчас крайне внимательно изучают эксперты. Какие выводы? И какие новости в целом относительно афганского вопроса? Отвечает Станислав Тарасов в статье для ИА REGNUM.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Для начала важно понять следующее. «Первое: доклад появился накануне промежуточных выборов в Конгресс США и его авторы вводят в оборот так называемое афганское досье исходя из того, что после вывода американских войск из Афганистана «началось заметное снижение рейтингов президента Джо Байдена». «Второе: авторы вольно или невольно встраивают недавнюю афганскую историю в контексте возможных перспектив выхода США из кризиса в бывшей УССР. Третье: расследование деятельности Байдена в августе 2021 года на афганском направлении обозначается в треугольнике США — «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — президент Афганистана Ашрафа Гани».

Всё это вертится вокруг скандального убийства главаря «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) аз-Завахири. Глава МВД Афганистана укрывал последнего, но сотрудничал ли он при этом с США? Сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что не располагали «информацией о приезде и пребывании» аз-Завахири на территории Кабула. Прояснить все эти вопросы необходимо для того, чтобы понять, насколько влиятельна в Афганистане «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ситуацию поможет распутать дальнейшее изучение доклада Маккола.