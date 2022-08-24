София, , 21:38 — REGNUM В Болгарии к масштабной акции по заготовке дров для отопления частного сектора и промышленных предприятий по всей стране будут привлечены заключенные ряда болгарских тюрем. Об этом 24 августа сообщает БТВ.

Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Такое решение было принято на специальном заседании совместной комиссии министерства юстиции и министерства сельского хозяйства Болгарии. Курировать работы будет болгарское министерство труда и социальной политики.

Напомним, ранее правительство Болгарии констатировало катастрофическую нехватку энергоносителей на осенне-весенний период 2022–2023 гг. В ряде регионов страны в работах на лесоповалах участвуют высокопоставленные чиновники местных администраций.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме оценили ущерб экономике ЕС из-за визовых ограничений гражданам РФ