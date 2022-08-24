София, 24 августа 2022, 21:38 — REGNUM В Болгарии к масштабной акции по заготовке дров для отопления частного сектора и промышленных предприятий по всей стране будут привлечены заключенные ряда болгарских тюрем. Об этом 24 августа сообщает БТВ.
Такое решение было принято на специальном заседании совместной комиссии министерства юстиции и министерства сельского хозяйства Болгарии. Курировать работы будет болгарское министерство труда и социальной политики.
Напомним, ранее правительство Болгарии констатировало катастрофическую нехватку энергоносителей на осенне-весенний период 2022–2023 гг. В ряде регионов страны в работах на лесоповалах участвуют высокопоставленные чиновники местных администраций.
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