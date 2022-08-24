Вашингтон, 24 августа, 2022, 21:00 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил 24 августа, что его правительство спишет часть студенческих кредитов многим выпускникам колледжей, обремененным долгами. И ходя данный шаг возможно улучшит рейтинг политика среди его коллег-демократов в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс, это также может подстегнуть инфляцию, передаёт Reuters.

Gage Skidmore Джо Байден

Экономисты отмечают, что списание долгов высвободит сотни миллиардов долларов для новых потребительских расходов, которые могут быть использованы для покупки жилья, что может подорвать усилия государства в борьбе с инфляцией.

Ранее сообщалось, что Байден планирует списать по $20 тысяч заемщикам, которые учились в колледжах на гранты Pell Grants, и по $10 тысяч — тем, кто не получал такого гранта. Данная мера затронет тех, кто зарабатывает менее $125 тысяч в год.