Москва, , 20:51 — REGNUM Заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев («Единая Россия») рассказал о корреспонденту ИА REGNUM о том, почему киевскому режиму сегодня нечего праздновать.

Олег Матвейчев Eisr.ru

«Если рассуждать по честному, то день независимости [киевского режима] никто никогда не отмечал. Точнее, отмечать — то отмечали, но независимости самой никогда не было. Когда люди женятся, они отмечают свадьбу. Но если свадьбу отметили, а женитьбы не было, то это выглядит довольно странно, и, скорее, это просто пьянка. С независимостью [киевского режима] ситуация примерно такая же, как с пьянкой без женитьбы. Потому что в результате распада СССР [бывш. УССР] получила некую условную независимость, а если говорить конкретно об этом дне, то можно сказать, что они просто воспользовались путчем, который даже не успел произойти. Грубо говоря, на тот момент Советский Союз даже не вышел из правового поля. Если бы путчисты победили, и был бы государственный переворот, то можно было бы сказать что мы объявляем, что не хотим жить в составе этого государства. Например, Крым, ЛНР, ДНР ушли из [страны], потому что произошел государственный переворот. А те воспользовались путчем, который даже еще не успел победить, и уже объявили о некой своей независимости, и именно этот день они сейчас отмечают», — рассказал политолог.

«[Бывш. УССР] вышла из состава СССР с самым большим наследством, не обремененная никакими долгами СССР, с выходами к морю, с плодородными землями, с огромной территорией — около трети Европы, с экономикой, равной экономике Германии. Она и имела перспективы стать богаче Германии. Но дело в том, что всю эту так называемую «независимость», все свое богатство они тут же не то что продали, а подарили американцам, и стали их рабами, послушно выполняя их заказ на «кусание» России и ее «троллинг». Делали они это медленно, потому что какие-то межгосударственные связи еще работали, и без России [бывш. УССР] существовать еще не могла. Они получали газ по 50 долларов, сравните — сейчас он стоит 3 000. Россия постепенно повышала цены на газ, потом перестала дотировать [страну], теперь же дело дошло и до спецоперации, которую Россия вынуждена проводить в результате этих действий [киевского режима]», — отметил эксперт.

«У [киевского режима] нет никаких достижений — страна разрушена, страна в гражданской войне, с огромными долгами и в управленческом и экономическом рабстве у США. Хотя все могло бы быть по другому. Ну, ведите себя спокойно, дружественно. Мы ведь не нападаем на Казахстан, на Белоруссию, на какие-то другие сопредельные страны. Мы не нападаем даже на прибалтийские страны, уж на что они «гавкающие», и не меньшие националисты, и тоже умеют делать гадости. Но они не докатились до такого саморазрушения, до расстрела мирных городов, до размещения у себя чужих опасных биолабораторий», — подчеркнул депутат Госдумы.