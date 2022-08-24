Варшава, , 20:51 — REGNUM А что там в Польше? Ну, кроме извечных атак на Россию и всяческих русофобских заявлений. Отвечает Станислав Стремидловский в статье для ИА REGNUM «Варшава — Берлин: милые бранятся — только тешатся».

Вообще август в Польше — «огуречный сезон», то есть, затишье. Однако нарушить его решился никто иной, как министр юстиции и генеральный прокурор Збигнев Зёбро, возглавляющий входящую в правящую коалицию партию «Справедливая Польша». Заложил он критический вираж, заявив, что зря, мол, Польша столь беззастенчиво доверилась Меркель и фон Ляйен. Те не спешат, выдавать Варшаве обещанные 35 миллиардов евро. Однако заход этот, ясное дело, был направлен против нынешнего премьера Матеуша Моравецкого.

Польша ИА REGNUM

Есть ли почва для таких внутренних разборок? Да, поляки (62%) озабочены вероятной нехваткой угля в зимний период. И вообще уровень доверия к правительству нынешнему падает. Например, 16,7% поляков считают, что лучше всего с проблемой инфляции справится оппозиционная партия «Гражданская платформа», в то время как на «Право и Справедливость» возлагают надежды 16,4% респондентов.

В общем, критическая стрела, выпущенная Зёбро в Моравецкого — не просто-так. И раньше, пишет Стремидловский, правящая партия смотрела на выходки оппозиции сквозь пальцы, что называется. Но теперь, вероятно, постарается разобраться. А вот с Берлином Варшава язык общий найдёт. У них есть против кого дружить. Да, вы уже догадались, против кого.