Йошкар-Ола, , 20:48 — REGNUM На территории Марий Эл действует один лесной пожар, площадь пройденной огнём территории составляет около 700 гектаров. Общая площадь активного горения отдельных участков составляет 27 гектаров. Пожар на данный момент локализован и находится внутри опорных и минерализованных полос, сообщил президенту России Владимиру Путину врио главы Марий Эл Юрий Зайцев.

Пожар в Марий Эл Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл

Он добавил, что по всему периметру возгорания был проведен отжиг, новых очагов возгорания нет.

«Нами были приняты все необходимые меры и проведены работы прежде всего по созданию опорных полос на протяжении 36 км и минерализованных полос на расстоянии более 70 км», — подчеркнул Зайцев.

По всему периметру пожара были проведены встречные отжиги — это около 36 км, по направлению к очагам пожара проложено около 30 км дорог. Ежедневно проводится авиационную разведку бортом специального предприятия «Авиалесоохрана» и беспилотниками. Вдоль опорных полос по всему периметру пожара проводится проливка.

Ближайший населенный пункт — село Васильевское — находится от кромки пожара на расстоянии около 10 км. Вокруг села были проведены работы по обустройству противопожарных разрывов.

«На ликвидацию лесного пожара на сегодняшний момент привлечено 185 человек личного состава и 40 единиц техники — силы МЧС, в том числе здесь, у нас, 75 человек и 13 единиц техники», — продолжил доклад Зайцев. Он отметил, что помощь в тушении пожара оказывает компания «Россети Центр и Приволжье» — она обеспечивает пассажирским транспортом высокой проходимости.

«Ситуация по Республике Марий Эл на сегодняшний день стабильная, нами контролируемая, распределение огня за периметр опорных полос у нас не выходит. Сил и средств достаточно. Планируем устранить очаги горения в ближайшее время», — заключил врио главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 августа огонь лесного пожара, который пришел с территории Нижегородской области, не увеличивает площадь на территории Марий Эл, распространения нет, сообщал ранее глава минприроды республики Алексей Киселев.

Все службы, привлеченные к тушению пожара, работают в усиленном режиме, группировка сил и средств поддерживается на одном уровне.

В то же время Киселев отметил, что аномальная жара в Марий Эл сохраняется. Превышение климатической нормы по температуре воздуха составляет около 9°С.

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