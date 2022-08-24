Йошкар-Ола, 24 августа, 2022, 20:48 — ИА Регнум. На территории Марий Эл действует один лесной пожар, площадь пройденной огнём территории составляет около 700 гектаров. Общая площадь активного горения отдельных участков составляет 27 гектаров. Пожар на данный момент локализован и находится внутри опорных и минерализованных полос, сообщил президенту России Владимиру Путину врио главы Марий Эл Юрий Зайцев.

Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл Пожар в Марий Эл

Он добавил, что по всему периметру возгорания был проведен отжиг, новых очагов возгорания нет.

«Нами были приняты все необходимые меры и проведены работы прежде всего по созданию опорных полос на протяжении 36 км и минерализованных полос на расстоянии более 70 км», — подчеркнул Зайцев.

По всему периметру пожара были проведены встречные отжиги — это около 36 км, по направлению к очагам пожара проложено около 30 км дорог. Ежедневно проводится авиационную разведку бортом специального предприятия «Авиалесоохрана» и беспилотниками. Вдоль опорных полос по всему периметру пожара проводится проливка.

Ближайший населенный пункт — село Васильевское — находится от кромки пожара на расстоянии около 10 км. Вокруг села были проведены работы по обустройству противопожарных разрывов.

«На ликвидацию лесного пожара на сегодняшний момент привлечено 185 человек личного состава и 40 единиц техники — силы МЧС, в том числе здесь, у нас, 75 человек и 13 единиц техники», — продолжил доклад Зайцев. Он отметил, что помощь в тушении пожара оказывает компания «Россети Центр и Приволжье» — она обеспечивает пассажирским транспортом высокой проходимости.

«Ситуация по Республике Марий Эл на сегодняшний день стабильная, нами контролируемая, распределение огня за периметр опорных полос у нас не выходит. Сил и средств достаточно. Планируем устранить очаги горения в ближайшее время», — заключил врио главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 августа огонь лесного пожара, который пришел с территории Нижегородской области, не увеличивает площадь на территории Марий Эл, распространения нет, сообщал ранее глава минприроды республики Алексей Киселев.

Все службы, привлеченные к тушению пожара, работают в усиленном режиме, группировка сил и средств поддерживается на одном уровне.

В то же время Киселев отметил, что аномальная жара в Марий Эл сохраняется. Превышение климатической нормы по температуре воздуха составляет около 9°С.

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