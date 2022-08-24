Москва, 25 августа, 2022, 00:00 — ИА Регнум. Совет Государственной думы соберется 25 августа на внеочередное заседание для обсуждения заявления в связи с угрозой, возникающей в результате обстрелов киевским режимом Запорожской АЭС, сообщает ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Здание Госдумы

Решение о проведении заседания было принято после призыва лидера КПРФ Геннадия Зюганова остановить государственный терроризм бандеровцев. Напомним, тогда он заявил, что российский парламент в нынешних условиях обязан более эффективно работать на осуществление целей и задач военно-политической операции.

Руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов заявлял, что документ будет направлен в Организацию Объединенных Наций и международные парламентские организации.

Лидер думской фракции ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что сильное и сбалансированное заявление будет воспринято в мире и в значительной степени уравновесит подходы, которые оппоненты России попытаются индуцировать на площадке Совета Безопасности ООН.

Согласно распоряжению спикера Госдумы Вячеслава Володина, заседание начнется в 15:00 мск.

Ожидается, что кроме Зюганова и Слуцкого с докладами выступят председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный («Единая Россия») и председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

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