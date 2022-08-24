Владикавказ, 24 августа 2022, 20:45 — REGNUM Клубы-трасформеры появятся в скором времени в Северной Осетии. Досуговые центры на колесах закупили для двух районов республики Моздокского и Алагирского. Они будут нести культуру в массы в отдаленные населенные пункты республики, сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.
Такой мобильный дом культуры из фургона будет трансформироваться в сцену с навесом. Автомобили оснащены необходимой для показа представлений и концертов техников, в том числе аудио- и видеоаппаратурой, а также автономным освещением сцены для работы в темное время суток.
Добавим, что на покупку автоклубов было потрачено 14 млн рублей.