Новосибирск, , 20:46 — REGNUM В Новосибирской области утверждён обвинительный приговор в отношении руководителя «Северного лесхоза» по статье «Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, если эти деяния причинили значительный ущерб». Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Лесной пожар Sledcom.ru

Выяснилось, что обвиняемый по договору с Новосибирской базой авиационной охраны лесов принял обязательства по охране и защите, воспроизводству лесов на участках Северного лесничества. При этом сжигал сухую траву вдоль минерализованной полосы. 16 апреля 2022 года огонь перешёл на посадки сосны, которые полностью выгорели.

Огнём уничтожены лесные насаждения на площади 70 гектаров. Материальный ущерб составил более 1,2 млн рублей. Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области к обвиняемому предъявило иск на сумму более 6,1 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.