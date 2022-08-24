Екатеринбург, 24 августа, 2022, 20:42 — ИА Регнум. Экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана не будут перевозить в Москву. Об этом заявил журналистам его адвокат Владислав Идамжапов.

Евгений Ройзман

Меру пресечения блогеру изберут в Екатеринбурге. Ранее его задержали на 48 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, силовики пришли домой к Ройзману рано утром 24 августа. В его квартире и в музее «Невьянская икона» провели обыски. Блогера подозревают в дискредитации российской армии.