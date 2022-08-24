Донецк, , 20:41 — REGNUM Иван Коновалов уже рассказывал читателям ИА REGNUM о тех, кто пошёл наперекор западному мейнстриму, разругавшись с истеблишментом. Теперь наш автор расскажет о бунтарях против другого мейнстрима — внутрироссийского. Итак, кто из российских музыкантов не побоялся поехать на Донбасс? Отвечаем. А поводом для этого разговора стала отчаянная выходка Александра Васильева из группы «Сплин», который посвятил культовую песню «Выхода нет» тем, кто был вынужден уехать из России.

Так а кто остался? И главное — кто не побоялся поддержать Донбасс?

Конечно, это Юлия Чичерина, которая едва ли не большую часть времени проводит на донбасской земле. Её старший товарищ Александр Ф. Скляр, часто выступающий для людей Донецка, Луганска и других городов. Сюда же Коновалов записывает и Хаски, и «Любэ», и Александра Маршала.

Но список, на самом деле, куда шире. Вспоминаем и группу «Маша и Медведи», и Вадима Самойлова, и группу «Рефлекс».