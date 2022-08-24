Херсон, 24 августа, 2022, 20:41 — ИА Регнум. Российские военнослужащие предоставляют пленным из ВСУ возможность звонить родным, и многие из них сообщают своим близким то, что никак не укладывается в киевскую мифологию, рассказал 24 августа в своем телеграм-канале военкор Александр Коц.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

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Военкор показал, как выглядит обычный подобный разговор: «— Мама, я в плену. — Як в плену? — Ну вот так. Так получилось. — Як так получилось? Ты хоть с хлопцами там или ты один? — Нас пять человек в плену. Тут люди хорошие, относятся к нам хорошо. А свои нас взяли, на мясо кинули. А те люди меня спасли».

Организацией таких звонков надо заниматься централизованно, чтобы у жителей еще не освобожденных территорий появлялась объективная информация и о ситуации, и о лучшем способе собственных действий, отметил Коц.