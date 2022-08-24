Москва, 24 августа, 2022, 20:36 — ИА Регнум. ООН пытается показать, что способно конструктивно влиять на кризис на территории бывш. УССР. Об этом 24 августа сообщил заместитель постоянного российского представителя при ООН Дмитрий Полянский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

В качестве примера таких действий он назвал участие ООН в организации вывоза зерна с территории бывш. УССР, а также содействие в снятии ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции. При этом дипломат не смог оценить эффект от недавнего визита во Львов генсека ООН Антониу Гутерреша.

«Сейчас сложно сказать, какие будут последствия приезда Гутерреша», — сказал Полянский.