Вашингтон, 24 августа 2022, 20:45 — REGNUM Первая леди США Джилл Байден вновь получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом 24 августа сообщает Reuters.
«Первая леди не страдает от возобновления симптомов», — говорится в заявлении Белого дома. Также сообщается, что Джилл Байден самоизолируется на некоторое время.
Напомним, коронавирус был диагностирован у первой леди США 16 августа, а 21 августа сообщалось о её выздоровлении.
Джилл Байден заразилась коронавирусом после того, как её супруг Джо Байден дважды перенес COVID-19 в течение примерно двух недель.