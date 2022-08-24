Вашингтон, 24 августа, 2022, 20:45 — ИА Регнум. Первая леди США Джилл Байден вновь получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом 24 августа сообщает Reuters.

(сс) The White House Джилл Байден

«Первая леди не страдает от возобновления симптомов», — говорится в заявлении Белого дома. Также сообщается, что Джилл Байден самоизолируется на некоторое время.

Напомним, коронавирус был диагностирован у первой леди США 16 августа, а 21 августа сообщалось о её выздоровлении.

Джилл Байден заразилась коронавирусом после того, как её супруг Джо Байден дважды перенес COVID-19 в течение примерно двух недель.