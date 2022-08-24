Нижний Новгород, 24 августа, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Спецоперация ВС РФ отсекла возможность для НАТО «расквартироваться» на территории б. УССР, заявил 24 августа заместитель председателя СБ РФ Дмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Не хватало ещё, чтобы НАТО посягало на Крым, отметил Медведев. Поэтому российское руководство решилось на «превентивную операцию» — СВО.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад германский федеральный канцлер Олаф Шольц признался: он убеждал президента России Владимира Путина в том, что Киев в НАТО не возьмут ещё долго.