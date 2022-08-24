Казань, 24 августа, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Вечером 24 августа в Мензелинском районе легкомоторный самолёт приводнился в реку. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Легкомоторный самолет

По данным ведомства, пилоту удалось выбраться. Его захватил проходящий на легкомоторной лодке мужчина.

В качестве предварительных причин происшествия в управлении назвали техническую неисправность, ошибку пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

Сейчас по данному факту начата доследственная проверка. Проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 июня недалеко от города Елабуга в результате жесткой посадки самодельного летательного аппарата, совершавшего обработку полей, погиб мужчина 1956 года рождения. Летательный аппарат полностью разрушен.

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