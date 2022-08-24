Токио, , 20:33 — REGNUM Анатолий Кошкин продолжает рассказывать нам о делах японских — и выходит это у него, как всегда, убедительно. На этот раз автор разбирает антироссийскую деятельность японского премьера Фумио Кисиды, которого в четвёртый раз одолел коронавирус. Однако это не мешает ему строить козни против России.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, он поручил членам своего правительства продолжать политику давления на Россию, включая применение санкций — и давление это будет осуществляться в тесной работе со странами G7.

Причём, играют японцы грубо. Эмбарго на поставку в нашу страны своих товаров ввели, «адские санкции» требуют, а вот российские энергоносители им подавай! Тем страннее, считает Кошкин, заявления посла РФ в Японии Михаила Галузина, который продолжает призывать официальный Токио к «возвращению двусторонних отношений в нормальное русло». Какое тут русло, когда реки сотрудничества пересохли?

Да уж, в советские времена дипломатия умела давать более решительный отпор, ставя наглецов на место.