Вашингтон, 24 августа 2022, 20:33 — REGNUM США намерены готовить ВСУ к ведению длительных боевых действий, желательно «в течение нескольких лет», отметил 24 августа в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.
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Как сообщалось ранее, президент США Джозеф Байден объявил о выделении Киеву еще 2,98 млрд долларов «военной помощи«.
Американские СМИ, комментируя это решение Байдена, уточняют, что средства выделяются для укрепления обороноспособности киевского режима «в среднесрочной и долгосрочной перспективе», отметил военкор.