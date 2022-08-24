Вашингтон, 24 августа, 2022, 20:33 — ИА Регнум. США намерены готовить ВСУ к ведению длительных боевых действий, желательно «в течение нескольких лет», отметил 24 августа в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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Как сообщалось ранее, президент США Джозеф Байденобъявило выделении Киевуеще2,98 млрд долларов«военной помощи«.

Американские СМИ, комментируя это решение Байдена, уточняют, что средства выделяются для укрепления обороноспособности киевского режима «в среднесрочной и долгосрочной перспективе», отметил военкор.