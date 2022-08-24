Москва, , 20:32 — REGNUM В 2022 году церемония вручения Национальной телевизионной премии ТЭФИ не состоится. Такое заявление сделал сегодня, 24 августа, специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

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«В этом году ТЭФИ не состоится. «ТЭФИ-Регион» (всероссийский телевизионный конкурс) состоится, будет в Петербурге в конце ноября. Он будет проходить в три этапа», — рассказал Швыдкой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Швыдкой говорил, что не рассматривает возможность отмены мероприятия. Церемония была запланирована ближе к концу года.

Напомним, что российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ была учреждена фондом «Академия российского телевидения» 21 октября 1994 года.