Брюссель, , 20:54 — REGNUM Подросток из Бельгии Мак Резерфорд установил рекорд как самый молодой человек, когда-либо совершавший кругосветный полет в одиночку. 17-летний юноша преодолел более 54 тысяч километров на своем сверхлегком самолете Shark, сообщает 24 августа Reuters.

Самолет PublicDomainPictures

Резерфорд начал свое кругосветное путешествие в Болгарии в конце марта в возрасте 16 лет и пересек Африку и Азию, отпраздновав свой день рождения в пути. Посетив более 30 стран он вернулся 24 августа на то же место, с которого вылетел на своем самолете.

По словам молодого человека, его вдохновителем стала сестра, которая совершила своё кругосветное путешествие в возрасте 19 лет. Следуя по ее стопам, Резерфорд получил лицензию пилота в возрасте 15 лет, установив рекорд как самый молодой пилот в мире.