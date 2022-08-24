Вашингтон, , 20:27 — REGNUM До ВСУ дойдет лишь небольшая часть анонсированной Вашингтоном «военной помощи», написал 24 августа в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

HIMARS Defense. gov

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Как сообщалось ранее, президент США Джозеф Байден подписал указ о выделении Киеву 2,98 млрд долларов военной помощи.

Средства будут расходоваться приблизительно так же, как они расходовались в процессе «борьбы» с афганским наркотрафиком, полагает Сладков:

«30% потраченного — зарплата специалистам из США, 30% — на обеспечение безопасности миссии, 30% — на американские оперативные (понимай разведывательные) расходы. 4% — на машины для американцев-антинаркоманов в Афганистане («Ленд Крузеры», купленные втридорога), 4% — авиабилеты, проживание, переезды. Афганцам — 2%: фонд оплаты труда и обеспечение».

«Вы думаете, американцы, о чьей коррупционности уже байки ходят, дадут Украине потратить три миллиарда? Не смешите», — резюмировал военкор.